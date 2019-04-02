Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesini dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer, kandil programında yaptığı konuşmada, "Bu özel gün ve gecelerde Allah'ın rahmetine sığınmalı, ona yalvarmalı, günahlarımıza karşılık ondan af dilemeliyiz." dedi.

Mevlit programına katılan çok sayıda vatandaş dualara eşlik etti.

Cami çıkışında bazı vatandaşlar, kandil simidi ve mevlit şekeri dağıttı.

Kaynak: AA