Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İzmitli vatandaşlar, Miraç Kandili'ni idrak etmek için Osmanlı dönemi yapılarından Fevziye Camisi, Orhan Camisi ve Akçakoca Dere Camisi'ne akın etti.

Akşam ezanından itibaren tarihi camilere gelenler, namaz kılıp, Kur'an-ı Kerim okuyarak kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yoğunluk sebebiyle bazı vatandaşların cami avlusu ve kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.

Kentteki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi, cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA