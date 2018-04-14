Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Zara ilçelerinde vatandaşlar Miraç Kandili'nde camilere akın etti.

Şarkışla ilçesinde tarihi Büyük Cami'de düzenlenen programda Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, "Bu özel gün ve gecelerde Allah'ın rahmetine sığınmalı, ona yalvarmalı, günahlarımıza karşılık ondan af dilemeliyiz." dedi.

Ulaş

Ulaş ilçesinde Yenikarahisar Mahallesi Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Müftüsü İzzet Kendir, tarafından verilen vaazda, gecenin anlam ve önemine anlatıldı.

Kılınan namaz ve edilen duanın ardından cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

Zara

Zara ilçesinde de Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mehmet Akif ilkokulu anasınıfı öğrencileri, ilçe merkezindeki Cengiz Topel Camisi'ni gezdi.

Daha sonra Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Programda Zara İlçe Müftülüğü imam hatipleri ve Kur'an Kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası topluca dua edildi.