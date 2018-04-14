- Miraç Kandili

Elazığ İzzet Paşa Cami'de düzenlenen kandil programı

Kur'an-ı Kerim ile mevlit okunması ve dua edilmesi

Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in konuşması ELAZIĞ - Elazığ'da Miraç Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi. Vatandaşlar camileri doldurdu. İzzet Paşa Cami'de düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu, ilahiler söylendi, dua edildi.