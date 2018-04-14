- Miraç Kandili

Tarihi Ulu Camiiden detaylar

İbadete eden vatandaşlardan detaylar

Vatandaşlardan Fatma Ala ve Fatma Tuncer ile röportaj DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Müftülüğünce İslam'ın 5. Haremi Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami ile kentteki bazı camilerde kandil programları gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesindeki Ulu Camide düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim ile Türkçe ve Kürtçe mevlit okundu, ilahiler söylendi, dua edildi.

Vatandaşlar Kudüs'ün özgürlüğü için dua etti

Vatandaşlardan Ferhat Ünal, Müslümanların İslam coğrafyasında birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi temennisinde bulundu.

Fatma Tuncay ise, Kudüs'ün özgürlüğü için dua ettiğini belirterek, Kudüs'ün özgür olduğu bir zamanda orada namaz kılmak istediğini belirtti.

Tuncay, "Biz genellikle hep başkalarını suçlarız, Amerika ve İsrail'i suçlarız. Kendimize dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece kınamakla kalmamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.