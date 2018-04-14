Miraç Kandili dolayısıyla Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'taki camiler doldu taştı.

Gaziantep'te yatsı vakti camilere gelen vatandaşlar, namaz ve dualarla Miraç Kandili'ni idrak etti.

Ulu Cami'de akşam namazının ardından başlayan program yoğun ilgi gördü. Miracın öneminin anlatıldığı vaazın ardından mevlit okundu ve dua edildi.

Program sonrası cami avlusunda cemaate şerbet ve halka tatlı ikram edildi.

Malatya

Malatya'da, kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, cami imamları Mehmet Şentürk ve Mehmet Şahin ile mevlithan Ramazan Özkul mevlit okudu.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, vaaz verdi. Çimen, vaazında namaz kılmanın İslam'daki önemini vurguladı.

Daha sonra cemaate gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.

Kentte bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de camideki programa katıldı.

Öte yandan, Malatya'nın Darende ilçesinde de Somuncu Baba Külliyesi'ne akın eden vatandaşlar, namaz ve dualarla Miraç Kandili'ni idrak etti.

Külliyedeki camiye namaz kılmak için gelenler, programda okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinledi.

Ardından şehit asker ve polisler için dua edildi.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi, cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile ateşe atıldığı rivayet edilen Balıklıgöl ve Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Kilis

Kilis'te kandil dolayısıyla akşam namazının ardından camileri dolduran çok sayıda vatandaş, namaz kılarak dua etti.

Kayabaşı Camisi'nde vaaz veren İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, Miraç Kandili'nin ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ederek, gecenin ibadetlerle en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Program sonrası cemaate ikramda bulunuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta akşam ezanından itibaren kandil dolayısıyla camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar zamanlarını Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.

Türkiye'nin üçüncü büyük camisi Abdülhamithan'ı dolduran vatandaşlar da Miraç Kandili'ni idrak etti.

Camiye sığmayan cemaat, avluda saf tutarak yatsı namazını eda etti.

Ailelerin camiye çoğunlukla çocuklarıyla gelmesi dikkati çekti.