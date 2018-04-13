Miraç Kandili

Miraç Kandili

Bartın'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Miraç Kandili

Bartın'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe, Bilal-i Habeş'i ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et