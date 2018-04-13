KIRIKKALE( AA) - Keskin Anadolu Lisesinde Miraç Kandili dolayısıyla öğrencilere gençlik, namaz ve Kur'an hakkında bilgi verildi.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Keskin İlçe Müftüsü Fazlı Mutlu, gençliğin olması gereken yeri bilmesi gerektiğini söyledi.

Allah'ın en fazla nimet verdiği ve önem verdiği yaşın genç yaşlar olduğunu belirten Mutlu, "Müslüman gençlerin uyanık olması lazım. Gençlik kişiliğimizle var olmaktır. Peygamber Efendimiz gençliğe çok önem vermiştir. Genç olmak gerçek sevgiye ulaşmaktır. Sömürülere karşı koymaktır. Müslümanların kitabı Kuran'dır. Kuran'a sarılan insan suda yüzen balıktır. Kuran'dan uzaklaşan insan da susuz kalmış bir balıktır." diye konuştu.

Program dua edilmesinin ardından sona erdi.