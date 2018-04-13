Elazığ'ın Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Akmurat, mesajında, Miraç Kandili'nin gönüllerin aydınlandığı, manevi değerlerin güç kazandığı, paylaşma ve dayanışmanın arttığı mübarek bir gece olduğunu belirtti.

Miraç Kandili'nin, tüm Müslümanlar için bir fırsat olup, ibadet, dua ve istiğfar ederek manevi duygularının arttığı mukaddes bir gece olduğunu kaydeden Akmurat, bu gecede insanlığın kurtuluşu için gönderilen peygamber Efendimizin kutlu ve mucizevi yolculuğunu idrak edilmesine çalışılması gerektiğini aktardı.

"Kendi iç muhasebemizi yaparak yarınımızı bugünden daha iyi olması için kendimizi yenilemeyiz hem bu dünya hem de ahiret için hazırlıklı olmalıyız." ifadelerine yer veren Akmurat, şöyle devam etti:

"Bu mübarek gecede barış ve huzur tüm dünyada hakim olsun. Bu kutsal gecede ülkemizin bekası ve birlik beraberliğimizin daha da güçlenmesi için dua edelim. Bu gece kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp tüm insanlığı tehdit eden terör, şiddet ve savaşın yerini barış ve huzura bırakması için dua edelim. Güvenlik güçlerimize cenabı hak kolaylıklar versin. Tüm bu vesilelerle ülkemizin, tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyorum."