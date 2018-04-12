Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, Miraç'ın Yüce Yaradan'ın sevgili Resulü'ne sunduğu bir ihsan, Müslümanlar içinse ilahi rahmet ve lütuflarla dolu kutlu bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

İslamın şartlarından olan namaz kılmanın da bu gecede müjdelendiğini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Namaz, Miraç gecesi peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan bir ufuktur. Miraç, beşeriyetin insanlığa, bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah'a yükselişidir. Yeryüzünün manevi merkezinden, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa arasındaki bağları güçlendiren miraç, Müslümanların gönül dünyalarını pekiştirecek, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek manevi bir tecrübedir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni en kalbi duygularla tebrik ediyorum."