Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Yaman, mesajında, Miraç Kandili'nin merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, dua edenlerin dualarının kabul olduğu bir yükseliş ufku olduğunu ifade etti.

Bu gecelerde kardeşlik ve beraberliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Yaman, şunları kaydetti:

"Bizler bu mübarek günler vesilesiyle dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hatalarımızı telafi etme yoluna gitmeliyiz. Yüreğimizi nefret ve düşmanlık gibi duygulardan temizlemeye çalışmalı, insani meziyetlerimizi ön plana çıkartan bir yaşamı tercih etmeliyiz. Bu vesileyle mübarek kandilin, sevgi, barış ve kardeşlik duygularını kuvvetlendirmesini temenni ediyor, ilimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi hakkında hayırlara vesile olması diliyorum."