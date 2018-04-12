Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Aydın mesajında, mübarek üç aylar içerisindeki faziletli gün ve gecelerden biri olan Miraç Kandili'nin insanlığın kurtuluşu ve refahına vesile olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Miraç, Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) bir gece uykusundan kaldırılarak, önce Mescid-i Aksa'ya, daha sonra da Rabbimizin huzuruna çıkarılışın ve orada bizlere lütfedilen faziletlerin bir müjdesidir. Miraç, bize zaman ve mekan mefhumunun ortadan kalktığının, Rabbimizin kudreti karşında hiçbir kudretin olmadığının göstergesidir. Miraç namazdır. Yüce Allah'ın Resulü Miraçta her iki cihanı arasında gezdirilmiş, hem bu dünyada yaşananların karşılığının ebedi dünyada nasıl karşılık bulduğu gösterilmiş, hem de bu dünyada neleri nasıl yaparsak diğer tarafta kurtuluşa ereceğimizin reçetesini yazılmıştır. Mümin kulların idrak etikleri beş vakit namaz da bize bu gecenin armağanıdır.

Rabbimizin huzuruna durduğumuz ve ona kulluğumuzu gösterdiğimiz namazlarımızın ve yaptığımız ibadetlerimizin tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Her geçen gün kirlenen, güçlünün güçsüzü ezdiği, zenginin fakiri küçülttüğü, sudan sebeplerle ortaya çıkan savaşların insanları yok ettiği, toplumların sızısının arttığı şu günlerde bu mübarek gecenin kurtuluş gecesi olmasını temenni ediyorum. Bu gecelerin faziletini bilerek idrak etmeli ve Rabbimizden insanlığın kurtuluşunu dilemeliyiz. Bu vesile ile Miraç Kandilinizi kutluyor, Rabbimden iki cihan saadeti diliyorum."