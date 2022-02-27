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Miraç gecemiz mübarek olsun

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kainatın Yüce yaratıcısının daveti ile gerçekleşen mucizevi buluşmanınadı; Miraç.. İslam dünyası beş vakit namazın farz kılındığı ve üç ayların ikinci kandili olan miraç gecesini idrak ediyor.

Kainatın Yüce yaratıcısının daveti ile gerçekleşen mucizevi buluşmanın

adı; Miraç.. İslam dünyası beş vakit namazın farz kılındığı ve üç ayların ikinci kandili olan miraç gecesini idrak ediyor..

Miraç kandilinin bereketinden istifade etmek isteyenlerin bu gece kaza namazlarını kılmaları, Kur'an-ı Kerim okumaları ve tövbe istiğfar etmeleri tavsiye ediliyor..

Müslüman aleminin Miraç gecesini tebrik ediyor, dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyoruz..

Miraç gecemiz mübarek olsun

Miraç gecemiz mübarek olsun

Miraç gecemiz mübarek olsun

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İslam, Güncel, Haberler

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