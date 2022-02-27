Miraç gecemiz mübarek olsun

Kainatın Yüce yaratıcısının daveti ile gerçekleşen mucizevi buluşmanın

adı; Miraç.. İslam dünyası beş vakit namazın farz kılındığı ve üç ayların ikinci kandili olan miraç gecesini idrak ediyor..

Miraç kandilinin bereketinden istifade etmek isteyenlerin bu gece kaza namazlarını kılmaları, Kur'an-ı Kerim okumaları ve tövbe istiğfar etmeleri tavsiye ediliyor..

Müslüman aleminin Miraç gecesini tebrik ediyor, dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyoruz..