Miraç gecemiz mübarek olsun
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Miraç gecemiz mübarek olsun

10.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:47

Kainatın Yüce yaratıcısının daveti ile gerçekleşen mucizevi buluşmanınadı; Miraç.İslam dünyası bu gece Miraç Kandili'ni idrak ediyor.

Kainatın Yüce yaratıcısının daveti ile gerçekleşen mucizevi buluşmanın

adı; Miraç.

İslam dünyası bu gece Miraç Kandili'ni idrak ediyor. Miraç gecesinin bereketinden istifade etmek isteyenlerin bu gece kaza namazlarını kılmaları, Kur'an-ı Kerim okumaları ve tövbe istiğfar etmeleri tavsiye ediliyor.

Biz de Müslüman aleminin Miraç gecesini tebrik ediyor, dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyoruz.

-İHA-

Miraç gecemiz mübarek olsun
Miraç gecemiz mübarek olsun
Miraç gecemiz mübarek olsun
Miraç gecemiz mübarek olsun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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