Miraç gecemiz mübarek olsun
10.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:47
Kainatın Yüce yaratıcısının daveti ile gerçekleşen mucizevi buluşmanınadı; Miraç.İslam dünyası bu gece Miraç Kandili'ni idrak ediyor.
Kainatın Yüce yaratıcısının daveti ile gerçekleşen mucizevi buluşmanın
adı; Miraç.
İslam dünyası bu gece Miraç Kandili'ni idrak ediyor. Miraç gecesinin bereketinden istifade etmek isteyenlerin bu gece kaza namazlarını kılmaları, Kur'an-ı Kerim okumaları ve tövbe istiğfar etmeleri tavsiye ediliyor.
Biz de Müslüman aleminin Miraç gecesini tebrik ediyor, dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyoruz.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı