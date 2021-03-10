Miraç gecemiz mübarek olsun

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Kainatın Yüce yaratıcısının daveti ile gerçekleşen mucizevi buluşmanınadı; Miraç.İslam dünyası bu gece Miraç Kandili'ni idrak ediyor.

Kainatın Yüce yaratıcısının daveti ile gerçekleşen mucizevi buluşmanın

adı; Miraç.

İslam dünyası bu gece Miraç Kandili'ni idrak ediyor. Miraç gecesinin bereketinden istifade etmek isteyenlerin bu gece kaza namazlarını kılmaları, Kur'an-ı Kerim okumaları ve tövbe istiğfar etmeleri tavsiye ediliyor.

Biz de Müslüman aleminin Miraç gecesini tebrik ediyor, dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyoruz.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı