Miraç da ilacını bekliyor

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - KAS erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 5,5 yaşındaki Miraç Kurt'un annesi Emine Hatun Kurt, kasları günden güne eriyen oğlunun büyüdükçe yatağa bağlı hale gelmesinden korkuyor. İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Kurt, "Oğlum günden güne eriyor. İkinciye hamileyim. İsterdim ki kardeşi abisiyle koşsun, gezsin, eğlensin. Tek umudumuz ülkemizde Faz 3 aşamasında olan ilacın onaylanıp kullanılmaya başlaması" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Emine Hatun Kurt (28) ve Vedat Kurt (34) çiftinin ilk çocuğu Miraç Kurt'a 3 yaşındayken genellikle erkek çocuklarında görülen kas erimesi hastalığı DMD teşhisi konuldu. Hareket kabiliyeti günden güne azalan minik Miraç, anaokulundaki arkadaşlarından geri kalmamak için haftada iki gün fizik tedaviye, bir gün de yüzmeye gidiyor. Ailesi, yaklaşık 3 ay sonra dünyaya gelecek kardeşine ağabeylik yapmaya hazırlanan Miraç'ın Türkiye'de deneme aşamasında olan ilaçtan faydalanmasını istiyor.