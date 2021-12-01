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Mira Özaktı, Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mira Özaktı, Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Mira Özaktı Sakarya'da düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası'nda Mira Özaktı birinci oldu.

SAKARYA (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Mira Özaktı Sakarya'da düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası'nda Mira Özaktı birinci oldu.

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu'nun 28-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlediği Tai Chi Türkiye Şampiyonası minikler kategorisinde birinci olarak büyük sevinç yaşattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından yapılan açıklamada, "Mira Özaktı Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu'nun 28-30 Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlediği Tai Chi Türkiye Şampiyonası Minikler Kategorisinde 1. oldu. Sporcumuz önceki sene düzenlenen şampiyonada da Türkiye Şampiyonu olmuştu. Şampiyon sporcumuz Mira Özaktı'yı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi. - KAYSERİ

Mira Özaktı, Türkiye Şampiyonu oldu

Mira Özaktı, Türkiye Şampiyonu oldu

Mira Özaktı, Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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