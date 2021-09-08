Mira Atagül Latin dansı alıyor

Yaklaşık 4 yıldır dans eden oyuncu, bunu profesyonel hale getirmeyi amaçladı.

Yaklaşık 4 yıldır dans eden oyuncu, bunu profesyonel hale getirmeyi amaçladı. Atagül, "2015 Dünya Salsa Şampiyonu" seçilen Mert Mertkan'dan eğitim aldığını söyledi: "Dans benim için form tutmanın ötesinde ruhsal bir dinlenme terapisi. Dans etmek kendimi çok iyi hissettiriyor. Özellikle Latin danslarına ilgim var. Mert Hoca ile bu yeteneğimi daha da geliştirmek için yola çıktık. Belki bir gün gösteriye bile çıkarım."

Kaynak: Hürriyet