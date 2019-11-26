26.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:46

Cizre ve İdil ilçelerinde düzenlenen Mir u Mem Satranç Turnuvası sona erdi.

Cizre ve İdil Kaymakamlıklarınca ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği Mir U Mem Satranç Turnuvası Cizre Dengbej Evinde yapılan final müsabakasıyla son buldu.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu ile İdil Kaymakamı Zafer Sağ'ın da izlediği finalin ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Sinanoğlu, her iki ilçeden 370 öğrencinin mücadele ettiği yarışmanın 8 kategoride yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA