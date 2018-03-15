Mıpım'i Türkiye'ye Getirmemiz Gerekiyor"

ÖMER AYDIN - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fransa'nın Cannes şehrinde açılan Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nın (MIPIM) "çok hızlı bir şekilde İstanbul merkezli olarak Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini" söyledi.

MIPIM'e katılan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 ülkenin ve Türkiye'den 250 yatırımcının katıldığı fuarda bu yıl Gaziantep'in farklı ve üstün yönlerini ön plana çıkardıklarını anlattı.

Gayrimenkul dendiğinde 300 sektörü ilgilendiren ve istihdam merkezli büyümeyi sağlayan bir alandan bahsedildiğini belirten Şahin, "Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde en büyük farkı rekabet etme gücü. Türkiye'nin genel olarak maliyetleri, bir Paris'e ve Londra'ya göre çok daha düşük. Jeopolitik, jeostratejik duruma baktığımız zaman da büyük fırsatlar ve kolaylıklar yaratıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin terörden tamamen temizlendiğinde buradaki köy ve kentlerde yeniden yapılanmanın en yakın üretim, sanayi ve ekonomi merkezi olarak Gaziantep üzerinden olacağına dikkati çeken Şahin, Gaziantep olarak gelecek planlarını en iyi şekilde yaptıklarını, MIPIM'de bulunmalarının da bunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin hem Avrupa hem de Asya'ya açılan yönüyle Ortadoğu'nun yatırım ve fırsatlar geleceğinin anahtarı olduğunu dile getiren Gaziantep Belediye Başkanı, ticaret ve sanayi ağırlıklı üretimin gayrimenkul üzerinden olacağını, bu alanda uluslararası iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa'daki gayrimenkul sektörünün durağan olduğuna ve bu yüzden yeni pazarlara yöneldiklerine işaret eden Şahin, "Yatırımcıların bu dar alan pazarda açılabilmeleri için Türkiye merkezli Ortadoğu pazarına geçmeleri gerekiyor." dedi.

Göçle beraber en büyük talebin konut ihtiyacı olduğunu, emlak ve inşaat sektörlerinin büyük hareketlilik gösterdiğini söyleyen Şahin, bu bağlamda dünyada yatırım ve fırsatlar döngüsünün yeni bir sürece girdiğini, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin yeni yatırım ve fırsatlar üssü olacağını kaydetti.

MIPIM'in Türkiye'ye getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile de görüştüklerini aktaran Şahin, "MIPIM Türkiye'yi, İstanbul merkezli olarak çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye getirmemiz gerekiyor. İstanbul merkezli bir MIPIM, Türkiye'ye çok yakışacak ve bütün yatırımcıların ülkemizi görmesini ve daha yakın bir coğrafyada, daha güçlü iş birliği yapılmasına fırsat verecek." ifadelerini kullandı.