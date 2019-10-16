MIP, Mersin'e bir okul kazandırıyor

16.10.2019 12:51

Türkiye'nin en büyük limanı olan Mersin Uluslararası Limanı, eğitim alanında yeni bir projeye daha imza atarak, Toroslar ilçesinde 24 derslikli bir ilkokul yapıyor. Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu'nun temeli, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve MIP Genel Müdürü Johan Van Daele tarafından düzenlenen törenle atıldı.



Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), eğitime verdiği destek kapsamında, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. MIP, Mersin Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi 201. Cadde üzerinde 24 derslikte 720 öğrencinin öğrenim göreceği bir ilkokul inşa ediyor.



Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu'nun temeli, bugün düzenlenen törenle atıldı. Törene, Mersin Valisi Su, MIP Genel Müdürü Daele, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, protokol üyeleri ve MIP yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.



"İlimiz genelinde eğitimle ilgili çok önemli çalışmaları gerçekleştirdik"



Vali Su, törende yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin özelinde de her alanda çok önemli ve çok özel hizmetlerin vatandaşlarla buluşturulduğunu söyledi. Bugün de Mersin'de MIP tarafından 24 derslik olarak planlanan okulun temelini atacaklarını belirten Su, "Eğitim, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde en önemli ayağı oluşturan unsurlardan biri. Biz de ilimiz genelinde eğitimle ilgili çok önemli çalışmaları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız okula başladıklarında kitapları masaların üstünde. Akıllı tahtalar, yeni derslikler, modern laboratuvarlar, sosyal çevre gibi birçok konuda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz" dedi.



Bir taraftan da mevcut derslik sayısını artırmaya yönelik yeni okullar inşa etmeye devam ettiklerini ifade eden Su, "Bunları bir taraftan devlet yatırımı olarak yapıyoruz ama diğer taraftan da ilimizdeki hayırsever vatandaşlarımız, MIP gibi kurumlarımız da eğitime kendi imkanları ölçüsünde katkı sağlıyorlar. Başta MIP olmak üzere bu konuda ilimizde hayır yapan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Biz, çocuklarımız için her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Fiziki mekanların iyileştirilmesi, öğretmenlerimizin eğitimi, hizmet içi eğitimler, standartların yükseltilmesinin yanında çocuklarımızın evlerinden okullarına varıncaya kadar güvenlikleri, okul çevre güvenliği, gıda güvenliği, okul içi güvenliği gibi konularda da tüm tedbirleri aldık, uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz. Bu güzel hizmetin ülkemize, ilimize, çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



"Sosyal projelerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz"



MIP Genel Müdürü Daele ise temelini attıkları Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu'nda çocukların eğitimine katkı sağlayacakları için heyecanlı, bir o kadar da gururlu olduklarını vurguladı. Van Daele, Türkiye'nin en büyük limanı olarak, kuruluş tarihlerinden bugüne hissedarları PSA, IFM ve Akfen Holding'in ortak vizyonuyla limanın kalkınmasını ülkenin kalkınmasıyla bir bütün olarak düşündüklerini ve sosyal sorumluluğu kurumsal kültürlerinin bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.



Mersin'e ve kent insanına destek olma ilkesiyle 2007 yılından itibaren birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerine vurgu yapan Daele, Viyana'dan Mersin'e Sanat Köprüsü, Eski Köye Yeni Adet, Anneler Okulu, Onarımı Bizden Okuması Sizden, Engelime El Ver, İçimizdeki Engeller, İş Hayatı ve Kadın Paneli, MIP Çocuk Müzik Okulu, Geri Dönüşüm Çocuk Parkı gibi farkındalık oluşturan çalışmada binlerce paydaşa doğrudan temas ederek fayda sağladıklarını söyledi. Daele, "MIP olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu alandaki çalışmalarımızın sayısını arttırarak ve daha fazla insanımıza dokunarak devam etmek kararındayız. Bir yandan dünya limanları arasındaki konumumuzu güçlendirip ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışırken, diğer taraftan ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak sosyal projelerin de en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından okulun temsili anahtarı Genel Müdür Daele tarafından Vali Su'ya takdim edildi. Su ve Daele, daha sonra protokol üyeleri ile birlikte Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu'nun temelini attı.



2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete sunulması hedefleniyor



MIP'nin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında inşasına başlanan Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu'nun 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete sunulması hedefleniyor. 3 bin 283 metrekare açık, 684 metrekare bina oturum alanında 5 kattan oluşacak okul, MIP tarafından çevre düzenlemesi dahil anahtar teslim yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA