MIP Genel Müdürü Van Daele, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı Açıklaması - Haberler
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MIP Genel Müdürü Van Daele, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı Açıklaması

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
MIP Genel Müdürü Van Daele, AA'nın

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Van Daele, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi.

İlk olarak haber kategorisinde tercih yapan Van Daele, Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" başlıklı karesini tercih eden Van Daele, sporda ise Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğrafını seçti.

Johan Van Daele, oylamanın güzel bir girişim olduğunu belirterek, "Her zaman ve her koşulda işini özveriyle yapmaya çalışan katılımcı foto muhabirlerinin çabalarını ve başarılarını takdir etmek, ödüllendirmek çok değerli ve motive edicidir." dedi.

Fotoğrafları seçerken çok zorlandığını anlatan Van Daele, "Üç farklı kategoride oylanan çalışmaların hepsi dünyanın günlük gerçekliğini yansıtan profesyonel ve etkileyici fotoğraflar. Oy verirken seçim yapmanın benim için çok zor olduğunu itiraf etmeliyim. Fotoğrafları çeken tüm Anadolu Ajansı personelini tebrik ediyor, onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

MIP Genel Müdürü Van Daele, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı Açıklaması

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AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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