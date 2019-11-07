MIP'den tarihi Türkiye rekoru

07.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:34

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), rekorlarına bir yenisini daha ekleyerek büyük bir başarıya imza attı. MIP, yılın ilk yarısında 1 milyon TEU konteyner elleçleyerek tarihe geçen Türkiye'nin tek limanı oldu.



MIP Panorama dergisinde yer alan habere göre 'dünya limanı' hedefinde kararlı adımlarla ilerleyen MIP, gerek gerçekleştirdiği, gerekse devam eden yatırım hamleleriyle Türkiye'nin en modern limanı konumuna erişti. MIP, uzman kadrosuyla yakaladığı performansını konteyner işlem hacminde de zirveye taşıdı ve yılın ilk yarısında 1 milyon TEU yük hacmine ulaştı.



MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, yeni rekora ilişkin yaptığı açıklamada, daha ileriyi hedeflediklerini, performanslarının artarak devam edeceğini belirtti. Daele, "Mersin Uluslararası Limanı'nda ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 965 bin TEU konteyner elleçlendi. Bu rakam, 2019 Temmuz ayının ilk haftasında 1 milyon TEU'ya ulaştı ve MIP tarihinde olduğu kadar Türkiye için de yeni ve tarihi bir rekor oldu. Bu başarıda tüm müşterilerimizin, kent dinamiklerinin, hissedarlarımızın ve elbette MIP çalışanlarının etkisi büyüktür. Katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.



Mersin Uluslararası Limanı'nda yeni yatırımlara da kesintisiz devam ettiklerini kaydeden Daele, kapıların yapılandırılması, ekipman yatırımları ve genişleme projeleri ile operasyonun ihtiyacına paralel olarak iyileştirme çalışmalarının hayata geçirildiğini söyledi.



"Yarım milyar dolarlık yeni yatırım planladık"



MIP'nin dünya ticaretinin rekabetçi pazarında önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Daele, önümüzdeki dönem hedeflerine yönelik de şu bilgileri verdi:



"Tüm paydaşlarımızın desteğiyle limana en doğru yatırımları yapmayı amaçladık. Önümüzdeki beş yıl içinde profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve hinterlandımızın beklentilerini karşılayabilmek için yarım milyar dolar yatırım yapmayı planladık." - MERSİN

Kaynak: İHA