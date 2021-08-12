Mersin Uluslararası Limanı'nın yük trafiği "Kapılar Projesi" ile iyileştirilecek
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Mersin Uluslararası Limanı'nın yük trafiği "Kapılar Projesi" ile iyileştirilecek

Mersin Uluslararası Limanı'nın yük trafiği 'Kapılar Projesi' ile iyileştirilecek
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), hem gelecekteki ticaret hacmi artışına fayda sağlaması hem de kapılardaki trafiğin düzenlenmesi için 230 milyon lira bütçeli Kapılar Projesi'nin hazırlandığını bildirdi.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), hem gelecekteki ticaret hacmi artışına fayda sağlaması hem de kapılardaki trafiğin düzenlenmesi için 230 milyon lira bütçeli Kapılar Projesi'nin hazırlandığını bildirdi.

Liman işletmeciliğinden yapılan yazılı açıklamada, projenin, liman kapılarındaki trafiğin düzenlenmesi ve gelecekteki ticaret hacmi artışına fayda sağlaması için hazırlandığı kaydedildi.

Proje bütçesinin 230 milyon lira olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kapılar Projesi, D-400 kara yolundaki kavşakta iki bağlantı, TOKİ sahası içerisinde üç dere geçişi, Turgut Özal Bulvarı'nda bir üst geçit ve Müftü Deresi üzerinde 6 şeritli bir köprü, 10 giriş kapısı, ilgili otomasyon çalışmaları ve yardımcı tesisleri içermektedir. Söz konusu yapıların projeleri yapılmış olup ilgili kurumların görüşleri alınmaktadır. 6 şeritli köprü için veterinerlik arazisinde ihtiyaç duyulan 1680 metrekare arsanın, gerekli olan onay prosedürleri devam etmektedir. İlaveten proje kapsamında 2 köprü ve bir demir yolu deplasmanı tamamlanmıştır. Mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini takiben, söz konusu projenin 1 yıldan daha az süre içinde hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmıştır."

Açıklamada, proje için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Kapılar Projesi'nin başlayabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kamu kurumlarının, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını tamamlamış olmaları zorunluluktur. Bu etkenlerin gerçekleşmesi ile eş zamanlı olarak inşa aşamasına geçilmemesi için herhangi bir neden bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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