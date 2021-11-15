Miodrag Radulovic: Sizi uğraştıracağız

Miodrag Radulovic, takımdaki eksikler ile igili olarak ise "Maalesef Jovetic ve Marusic olmayacak. Bizim için çok büyük bir handikap. Fakat büyük bir motivasyon olacak. Büyük bir seyirci desteğiyle zannediyorum ki bu maçtan galip geleceğiz" şeklinde konuştu.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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