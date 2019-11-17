Minnoş ile Bobi'nin dostluğu

17.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:12

Ardahan merkeze bağlı Yaylacık köyünde Bobi isimli köpek ile Minnoş adlı kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Günün büyük bir bölümünü birlikte geçiren kedi ile köpek, birlikte yemek yiyor, oynuyor ve koyun koyuna uyuyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi Eyüp Gökmen Kaçar, bir yakınının hayvanını tedavi ederken şahit olduğu bu olayı görüntülediğini ve kedi ile köpeğin dostluğu karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

(Olgun Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA