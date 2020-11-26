'Minnoş' adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine alıştırdı
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'Minnoş' adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine alıştırdı

26.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:11

'Minnoş' adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine alıştırdı Kendisine yiyecek veren kampçının yanından ayrılmadı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kampçı minnoş adını koyduğu yavru tilkiyi yiyecek vererek kendine alıştırdı.

'Minnoş' adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine alıştırdı

Kendisine yiyecek veren kampçının yanından ayrılmadı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kampçı minnoş adını koyduğu yavru tilkiyi yiyecek vererek kendine alıştırdı.

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Safranbolu ilçesinde oyun salonu işletmeciliği yapan Mehmet Ünal, yaz aylarında karavanı ile Sarıçiçek Yaylası'nda kamp yaparken yavru tilki ile karşılaştı. Ünal, aç olduğunu düşündüğü tilkiyi yiyecek vererek kendine alıştırdı.

Kamptan ayrıldıktan sonra yaklaşık iki ay sonra tekrar aynı bölgeye giden Ünal, arkadaşları ile oturduğu sırada yeniden 'Minnoş' adını verdiği tilkiyle karşılaştı.

Aralarında bir bağ oluştuktan sonra yanına gelen tilkiyi eliyle besleyen Ünal, o anları cep telefonuna kaydetti.

Görüntülerde insanların bu güzel hayvanları nasıl vurduklarına hayret ettiğini belirten Ünal, "Biricik oğlum benim, burada biraz daha dursam kesin evcilleşir bu hayvan. Bunları vuranlar iyi bir şey yapmıyor. Minnoşum evcilleşti artık. Karşımda yatıyor bana bakıyor" diye konuştu.

Yaz aylarında karavanı ile 30 gün boyunca yaylada kamp yaptığını kaydeden Ünal, "Bu yavru tilki geceleri karavanımın yanına gelmeye başladı. Her geldiğinde yiyeceğimden verip doyurdum. Sonra iyice alıştı her zaman gelmeye başladı" ifadelerine yer verdi.

'Minnoş' adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine alıştırdı
'Minnoş' adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine alıştırdı
'Minnoş' adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine alıştırdı
'Minnoş' adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine alıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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