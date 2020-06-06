'Minnettarız' yarışmasının Türkiye ikinci ödülünü ailesinin elinden aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Minnettarız' yarışmasının Türkiye ikinci ödülünü ailesinin elinden aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'minnettarız' mektup yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Fatsa Gençlik Merkezi üyesi Süheyla Elma, evlerinde yapılan törenle madalya ve hediyelerine kavuştu.

'Minnettarız' yarışmasının Türkiye ikinci ödülünü ailesinin elinden aldı
06.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:49

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'minnettarız' mektup yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Fatsa Gençlik Merkezi üyesi Süheyla Elma, evlerinde yapılan törenle madalya ve hediyelerine kavuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm dünyayı etkileyen korona virüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları İçin düzenlediği 'Gençlerden Mektup: Minnettarız' mektup yarışmasına katılan Fatsa Gençlik Merkezi Üyesi Süheyla Elma, online olarak gerçekleştirilen, 7 bin 562 kişinin katıldığı ve 13-17 ile 22-29 yaş aralığında düzenlenen yarışmada 13-17 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Süheyla Elma'nın Fatsa İlçesinde bulunan evlerinde yapılan törende, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gönderilen hediyeler Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin ve Süheyla Elma'nın annesi ve babası tarafından takdim edildi.

Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi 9'uncu sınıfta eğitimini sürdüren Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fatsa Gençlik Merkezi üyesi Süheyla Elma, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye ikincisi oldum, bu yüzden çok mutluyum. Öncelikle Gençlik ve Spor bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, gözyaşları içinde idam istedi Haber
15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, gözyaşları içinde idam istedi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Haber
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Haber
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Survivor'da Sercan'ın 'Deliliğe vuruyor' sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
DEAŞ'ın Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
DEAŞ'ın Kuzey Batı Afrika'daki bir numaralı ismi öldürüldü
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Adnan Menderes Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Haziran Pütürge Operasyon
Şu an buradasınız: 'Minnettarız' yarışmasının Türkiye ikinci ödülünü ailesinin elinden aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 09:49:45. #1.15#
title