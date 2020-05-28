Minnesotalı vekil ve senatörlerden George Floyd mektubu
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Minnesotalı vekil ve senatörlerden George Floyd mektubu

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesiyle ilgili eyaletin milletvekilleri ve senatörleri, sorumlular hakkında kapsamlı soruşturma talep etti.

Minnesotalı vekil ve senatörlerden George Floyd mektubu
28.05.2020 01:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:53

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd isimli siyahi vatandaşın polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesiyle ilgili eyaletin milletvekilleri ve senatörleri, sorumlular hakkında kapsamlı soruşturma talep etti.

Minnesota milletvekilleri Ilhan Omar ve Betty McCollum ile senatörler Amy Klobuchar ve Tina Smith, eyalet ve bölge başsavcılarına gönderdikleri mektupta, Minneapolis kentinde yaşanan hadisenin takipçisi olduklarını belirtti ve Floyd'un ölümüyle ilgili her türlü detayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Tamamı Demokrat olan vekil ve senatörlerin mektubunda, "Bulguların gün ışığına çıktığını ve yetkili makamların davayı incelediğini anlasak da olayın ciddiyetinden dolayı ek bir bağımsız araştırmanın gerektiğini düşünüyoruz. Tüm video görüntüleri dahil, her türlü kanıtın hızlı bir şekilde güvence altına alınması konusunda agresif bir takip yapmanızı istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Eyalet temsilcileri, anayasal hakların ihlaliyle ilintili olduğunu belirttikleri bu hadisenin soruşturulması kapsamında, aşırı güç kullanarak Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurlarının daha önceki tutuklama hadiselerinde bir suistimalin yaşanıp yaşanmadığına dair bilgilere de bakılmasını talep etti.

Floyd'un nerede öldüğüne dair sorgulama

"Bay Floyd'un ölümü, bu ülkede Afro-Amerikalıların ölümüne yol açan aşırı güçlerin dehşet verici bir örneği gibi görünüyor." ifadesinin kullanıldığı mektupta, Floyd'un kaldırıldığı hastanede öldüğüne dair polis kayıtlarına karşın, görgü tanıklarının, onun sedyeye konulmadan önce hareketsiz olduğunu belirttiği bilgisi de paylaşılarak konuya netlik kazandırılması istendi.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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