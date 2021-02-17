Minnesota Timberwolves'ta D'Angelo Russell, sahalardan en az bir ay uzak kalacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncularından D'Angelo Russell, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki oyuncunun sol dizinden ameliyata alınmasına karar verildi.

Sakatlığı nedeniyle takımının son 3 maçında görev alamayan Russell, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Kariyerinde bir kez all-star seçilen ve 2015 draftında Los Angeles Lakers tarafından ikinci sırada seçilen D'Angelo Russell, bu sezon 19,3 sayı ve 5,1 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu