MİNNESOTA - Floyd taraftarları Minneapolis'teki anıta çiçek bıraktı
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MİNNESOTA - Floyd taraftarları Minneapolis'teki anıta çiçek bıraktı

Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

ABD'nin Minnesota eyaletinde mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin'i siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulmasının ardından Floyd taraftarlarınca Minneapolis'teki anıta çiçek bırakıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin'i siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulmasının ardından Floyd taraftarlarınca Minneapolis'teki anıta çiçek bırakıldı.

MİNNESOTA - Floyd taraftarları Minneapolis'teki anıta çiçek bıraktı
MİNNESOTA - Floyd taraftarları Minneapolis'teki anıta çiçek bıraktı
MİNNESOTA - Floyd taraftarları Minneapolis'teki anıta çiçek bıraktı
MİNNESOTA - Floyd taraftarları Minneapolis'teki anıta çiçek bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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