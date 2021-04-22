MİNNESOTA - Floyd taraftarları Minneapolis'teki anıta çiçek bıraktı
ABD'nin Minnesota eyaletinde mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin'i siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulmasının ardından Floyd taraftarlarınca Minneapolis'teki anıta çiçek bırakıldı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin'i siyahi George Floyd'un ölümünden suçlu bulmasının ardından Floyd taraftarlarınca Minneapolis'teki anıta çiçek bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk