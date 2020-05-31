Minneapolisliler protestolarda hasar gören yerleri temizliyor (2)
Hasar gören binaların havadan görüntüleri Temizlik çalışmasının havadan görüntüleri Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar Boyaların silinmesi MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki...
31.05.2020 01:19 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:25
Hasar gören binaların havadan görüntüleri
Temizlik çalışmasının havadan görüntüleri
Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar
Boyaların silinmesi
MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolarda hasar gören yerler, Minneapolisliler tarafından temizleniyor.
Kaynak: AA