Minneapolisli gönüllülerden hasar gören işletmelere destek Hasar gören binaların havadan görüntüleri Temizlik çalışmasının havadan görüntüleri Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen...

Hasar gören binaların havadan görüntüleri

Temizlik çalışmasının havadan görüntüleri

Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar

MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolarda hasar gören yerlerin, Minneapolisliler tarafından temizlenmesine devam ediliyor.

Kaynak: AA