Minneapolisli gönüllülerden hasar gören işletmelere destek
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Minneapolisli gönüllülerden hasar gören işletmelere destek

Hasar gören binaların havadan görüntüleri Temizlik çalışmasının havadan görüntüleri Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen...

01.06.2020 00:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:16

Hasar gören binaların havadan görüntüleri

Temizlik çalışmasının havadan görüntüleri

Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar

MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolarda hasar gören yerlerin, Minneapolisliler tarafından temizlenmesine devam ediliyor.

Minneapolisli gönüllülerden hasar gören işletmelere destek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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