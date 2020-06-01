Minneapolisli gönüllülerden hasar gören işletmelere destek
Hasar gören binaların havadan görüntüleri Temizlik çalışmasının havadan görüntüleri Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen...
01.06.2020 00:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:16
Hasar gören binaların havadan görüntüleri
Temizlik çalışmasının havadan görüntüleri
Hasar gören yerlerde yapılan temizlik çalışmasından detaylar
MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolarda hasar gören yerlerin, Minneapolisliler tarafından temizlenmesine devam ediliyor.
Kaynak: AA