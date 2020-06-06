Minneapolis yönetiminden polis tutuklamalarına ilişkin yeni düzenleme
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Minneapolis yönetiminden polis tutuklamalarına ilişkin yeni düzenleme

NEW ABD'nin Minneapolis kentinde, polisin tutuklama esnasında zanlının boynuna baskı uygulama yetkisinin yasaklanmasına dair kararın kabul edildiği bildirildi.

Minneapolis yönetiminden polis tutuklamalarına ilişkin yeni düzenleme
06.06.2020 02:37 | Son Güncelleme: 06.06.2020 02:37

NEW ABD'nin Minneapolis kentinde, polisin tutuklama esnasında zanlının boynuna baskı uygulama yetkisinin yasaklanmasına dair kararın kabul edildiği bildirildi.

Minneapolis Belediye Meclisinin polislerin tutuklama prosedürlerinin yeniden gözden geçirildiği toplantısından, polis memurlarının, gözaltına alma esnasında zanlının boynuna diziyle bastırması veya koluyla çevreleyerek boynunu sıkıştırmasının yasaklanması kararı çıktı.

Siyahi George Floyd'un, polisin diziyle boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmesi ve devamındaki protestoların ardından gelen karara göre, böyle bir uygulama yapıldığını gören diğer polis memurunun da olaya müdahalesi ve uygulamayı yapan memur arkadaşını rapor etmesi zorunlu hale getirilecek.

Minnesota Valisi Tim Walz, alınan karardan memnuniyetini dile getirdiği açıklamasında, "Önemli bir değişiklik yapmak için hızla hareket ediyoruz. Adalet sistemimizde nesiller boyu varlığını sürdüren sistemsel eşitsizliğe dikkati çeken kritik bir adım atmalarından dolayı, Minneapolis şehrinin ortaya koyduğu liderliğe minnettarım." ifadesine yer verdi.

Göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanımı da onaya bağlanacak

Minnesota İnsan Hakları Departmanı ile yapılan ortak çalışma sonucu alınan karar gereği, polis memurunun, sokak protestosu benzeri olaylarda kalabalığı kontrol etmek için göz yaşartıcı gaz veya plastik mermi kullanabilmesi de bir üst amir tarafından yetkilendirme şartına bağlı olacak.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

ABD'de, polisin tutuklama esnasında zanlının boynuna dizi ile bastırma yetkisi eyaletlere göre değiştiği biliniyor.

New York eyaletinde, söz konusu uygulama 2000'li yılların öncesinde yasaklanmış olmasında rağmen, Floyd ile benzer bir şekilde, 2014'te Eric Garner isimli vatandaş, polisin boynuna baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak can vermiş, uygulamanın yasak olmasına rağmen, polis memuru Daniel Panaleo ceza almaktan kurtulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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