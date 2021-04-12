Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi New York'ta protesto edildi
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Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi New York'ta protesto edildi

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesi, polis şiddetini kınayan yeni protestolara yol açtı.

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ABD'nin Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesi, polis şiddetini kınayan yeni protestolara yol açtı. Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, New York'ta ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.

Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi New York'ta protesto edildi
Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi New York'ta protesto edildi
Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi New York'ta protesto edildi
Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi New York'ta protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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