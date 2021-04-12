Minneapolis'te siyahi gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi New York'ta protesto edildi
Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'nin Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesi, polis şiddetini kınayan yeni protestolara yol açtı.
ABD'nin Minneapolis kentinde dün 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesi, polis şiddetini kınayan yeni protestolara yol açtı. Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından bir grup protestocu, New York'ta ırkçılık karşıtı protesto düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol