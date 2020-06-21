Minneapolis'te silahlı saldırı 1 ölü, 11 yaralı
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Minneapolis'te silahlı saldırı 1 ölü, 11 yaralı

Minneapolis'te silahlı saldırı 1 ölü, 11 yaralıABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrindeki silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

21.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:53

Minneapolis'te silahlı saldırı 1 ölü, 11 yaralı

ABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrindeki silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Minneapolis Polis Departmanı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şehirdeki Hennepin Bulvarı'nda silahlı saldırı gerçekleştiği belirtildi. Bölge sakinlerine olay yerinden uzak durulmasına yönelik çağrı yapıldı. Daha sonra yapılan açıklamada ise olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı, ancak durumlarının ciddi olmadığı ifade edildi. Yetkililer tarafından ölen kişiye dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Minneapolis'te silahlı saldırı 1 ölü, 11 yaralı

Kaynak: DHA

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