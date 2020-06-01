Minneapolis'te Öfkeli Protestocular Karakol Yaktı Minneapolis'te polisin siyah Amerikalı George Floyd'u göz altına aldığı sırada diziyle ensesine bastırarak öldürmesine tepkiler sürüyor.

Minneapolis'te polisin siyah Amerikalı George Floyd'u göz altına aldığı sırada diziyle ensesine bastırarak öldürmesine tepkiler sürüyor. Protestocular, kentteki bir karakolu ateşe verdi. Gösteriler ve şiddet olayları, Minneapolis'e komşu St.Paul'e de sıçradı