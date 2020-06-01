Minneapolis'te Öfkeli Protestocular Karakol Yaktı
Minneapolis'te polisin siyah Amerikalı George Floyd'u göz altına aldığı sırada diziyle ensesine bastırarak öldürmesine tepkiler sürüyor.
01.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:49
Minneapolis'te polisin siyah Amerikalı George Floyd'u göz altına aldığı sırada diziyle ensesine bastırarak öldürmesine tepkiler sürüyor. Protestocular, kentteki bir karakolu ateşe verdi. Gösteriler ve şiddet olayları, Minneapolis'e komşu St.Paul'e de sıçradı
Kaynak: DailyMotion.com