Minneapolis'te gösterciler sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından biber gazı ile dağıtıldı
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Minneapolis'te gösterciler sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından biber gazı ile dağıtıldı

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestoların dördüncü gününde Minneapolis kentinde sokağa çıkma yasağı başlar başlamaz polis, göstericileri sert müdahale ve biber gazıyla dağıttı.

Minneapolis'te gösterciler sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından biber gazı ile dağıtıldı
31.05.2020 07:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 07:43

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestoların dördüncü gününde Minneapolis kentinde sokağa çıkma yasağı başlar başlamaz polis, göstericileri sert müdahale ve biber gazıyla dağıttı.

Kentteki bir polis merkezinin önünde toplanan yüzlerce protestocu, taşıdığı döviz ve attığı sloganlarla Floyd için adalet çağrısı yaptı.

Yerel saatle 20.00'de sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından telefonlara acil uyarı şeklinde gönderilen mesajlarla alandaki protestoculardan evlerine dönmeleri istendi.

Helikopterlerin uçuş yaptığı alanda polislerin çok sayıda biber gazı atmasının ardından göstericiler küçük gruplar halinde sokaklara dağılmaya başladı.

Önceki gün çok sayıda binanın kundaklanması ve yağmalamaların ardından sayıları artırılan polisler bugün daha agresif ve sert önlemlerle göstericilere ve gazetecilere sert müdahalede bulundu.

Protestoları yerinden takip eden AA ekibi de biber gazına maruz kaldı ve AA foto muhabirine üç gaz kapsülü isabet etti.

Kentte konuşlandırılan 500 ulusal muhafızın sayısı ise 10 bine çıkarıldı.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle boynuna basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirdi ve gösteriler Minneapolis başta olmak üzere birçok kente sıçradı.

Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin'in üçüncü derece cinayet ve ikinci derece taksirle adam öldürmekten yargılanacağını açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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