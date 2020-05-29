Minneapolis?te devam eden gösterilerde CNN muhabiri gözaltına alındı
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Minneapolis?te devam eden gösterilerde CNN muhabiri gözaltına alındı

? ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı bir siyahi vatandaşın gözaltına alınırken polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesiyle başlayan protestolarda, CNN muhabiri Omar Jimenez gözaltına alındı.

Minneapolis?te devam eden gösterilerde CNN muhabiri gözaltına alındı
29.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:53
? ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı bir siyahi vatandaşın gözaltına alınırken polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesiyle başlayan protestolarda, CNN muhabiri Omar Jimenez gözaltına alındı. 

George Floyd (46) adlı bir siyahi vatandaş, Pazartesi günü gözaltına alınma sırasında polis tarafından dakikalarca boğazına basılması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın görüntüleri sosyal medya ve basında yer alması sonucu Floyd'un ölümü üzerine başlayan şiddetli protestolarda binalar ateşe verildi ve polis karakolu eylemciler tarafından ele geçirildi. Olayları kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafız birlikleri Minneapolis kentine gönderildi.

Protestoları görüntüleyen CNN muhabiri kameralar önünde kelepçelenerek gözaltına alındı. Omar Jimenez'in neden gözaltına alındığı henüz açıklanmadı.


- Abd

Kaynak: DHA

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