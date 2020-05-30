Minneapolis'ta siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların ateşe verdiği araçlardan detaylar Polisin güvenlik önlemi Protestocuların slogan atması Gösteriden detaylarMİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen...
30.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:38
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestocuların ateşe verdiği araçlardan detaylar
Polisin güvenlik önlemi
Protestocuların slogan atması
Gösteriden detaylar
MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolar dördüncü gününde de devam etti. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA