Minneapolis'ta siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların ateşe verdiği araçlardan detaylar Polisin güvenlik önlemi Protestocuların slogan atması Gösteriden detaylarMİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestocuların ateşe verdiği araçlardan detaylar

Polisin güvenlik önlemi

Protestocuların slogan atması

Gösteriden detaylar

MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolar dördüncü gününde de devam etti. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA