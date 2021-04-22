MİNNEAPOLİS - Polis tarafından öldürülen Daunte Wright'ın cenaze töreni sonrası konvoy oluşturuldu
11 Nisan'da ABD'nin Minneapolis kentinde çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülen siyahi genç Daunte Wright'ın Shiloh Temple International Ministries'de düzenlenen cenaze töreni sonrası Wright'ın tabutu cenaze aracına konuldu ve sevenleri tarafından konvoy oluşturuldu.
11 Nisan'da ABD'nin Minneapolis kentinde çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülen siyahi genç Daunte Wright'ın Shiloh Temple International Ministries'de düzenlenen cenaze töreni sonrası Wright'ın tabutu cenaze aracına konuldu ve sevenleri tarafından konvoy oluşturuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk