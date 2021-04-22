MİNNEAPOLİS - Polis tarafından öldürülen Daunte Wright'ın cenaze töreni sonrası konvoy oluşturuldu

11 Nisan'da ABD'nin Minneapolis kentinde çevirme sırasında polis tarafından vurularak öldürülen siyahi genç Daunte Wright'ın Shiloh Temple International Ministries'de düzenlenen cenaze töreni sonrası Wright'ın tabutu cenaze aracına konuldu ve sevenleri tarafından konvoy oluşturuldu.