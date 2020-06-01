Minneapolis Olayları Sırasında CNN Ekibine Canlı Yayında Gözaltı
ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler sırasında CNN televizyonunun haber ekibi bir süreliğine gözaltına alındı.
01.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:49
ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler sırasında CNN televizyonunun haber ekibi bir süreliğine gözaltına alındı. CNN ekibi Cuma sabahı serbest bırakıldı
Kaynak: DailyMotion.com