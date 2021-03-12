Minneapolis Belediyesi George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement
BBC

Minneapolis Belediyesi George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek

12.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:08
Minneapolis Belediyesi George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek

ABD'nin Minneapolis kenti yönetimi, geçen Mayıs ayında polis tarafından öldürülen siyah kurban George Floyd'un ailesine 27 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

ABD'nin Minneapolis kenti yönetimi, geçen Mayıs ayında polis tarafından öldürülen siyah kurban George Floyd'un ailesine 27 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

Polis memuru Derek Chauvin tarafından diziyle boğazına bastırarak Floyd'u öldürmesi görüntülenmiş ve dünya genelinde protesto eylemlerini tetiklemişti.

Ailenin avukatları, görüntülerin "reddedilemez bir adalet ve değişim talebi" yarattığını söyledi.

Bu arada Chauvin'in cinayetten yargılandığı davada jüri seçim süreci devam ediyor.

29 Mart'ta başlayacak yargılamada 12 jüri üyesinden altısı belirlendi.

Minneapolis Belediye Meclisi'nde 27 milyon dolarlık tazminat anlaşması oybirliğiyle kabul edildi.

Floyd'un ailesinin başlıca avukatı Ben Crump "Dava öncesinde en büyük miktardaki ölüme sebebiyet davası anlaşmasının bir siyah adam için yapılması Siyah yaşamların da değerli olduğuna ve beyaz olmayanlara yönelik polis şiddetinin durması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj yolladı" dedi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minneapolis Belediyesi George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödeyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 23:08:49. #1.14#
title