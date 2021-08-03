Minivan taşımacılığıyla Avrupa'ya ihracat en fazla 72 saat sürüyor

Dondurulmuş gıdalardan otomotiv sektöründeki yedek parçalara, hızlı teslim edilmesi gereken ürünlerde ihracatın giderek arttığı kaydedildi.

Dondurulmuş gıdalardan otomotiv sektöründeki yedek parçalara, hızlı teslim edilmesi gereken ürünlerde ihracatın giderek arttığı kaydedildi. Bu tabloda minivan taşımacılığının büyük rol oynadığına işaret eden Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, "Veriler, sadece otomotiv sektöründe Avrupa'ya yapılan ihracatın bu yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 32 artış kaydettiğini gösteriyor. Avrupa'yı hedefleyen sektörlerin önünü ise kısa teslim süresiyle minivan taşımacılığı açıyor" dedi.

Minivan sahipleri ile yurt dışına yu¨k göndermek isteyen şirketleri buluşturan taşımacılık şirketi Naklico'nun incelediği TİM verilerine göre, 2021'in ilk 6 ayında toplam ihracat 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 104 milyar doları aştı. Hızlı teslim ürünlerin ihracatında yaşanan artış ise dikkat çekti. Bunların başında gelen dondurulmuş gıda ürünlerinde ihracatın bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine göre yüzde 31,7 artarak 141 milyon dolara ulaştığı görüldü. Yedek parçayla öne çıkan otomotivde ise ana sanayiinin ihracatını yüzde 23,8 artışla 8,3 milyar dolara, yan sanayinin yüzde 50,8 artışla 5,9 milyar dolara çıkardığı kaydedildi.

AVRUPA'YA YAPILAN İHRACAT FAALİYETLERİNDE ÖNEMLİ BİR ARTIŞ GÖRÜYORUZ

Bu tabloda minivan taşımacılığının büyük rol oynadığına işaret eden Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, "Son yıllarda bilhassa Avrupa'ya yapılan ihracat faaliyetlerinde önemli bir artış görüyoruz. Nitekim veriler de sadece otomotiv sektöründe Avrupa'ya yapılan ihracatın bu yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 32 artış kaydettiğini gösteriyor. Hızlı teslim edilmediğinde u¨retim bandının durmasına neden olabilecek jant, yay, cıvata, otomobil yedek parçası, tu¨tu¨n mamulleri ve dondurulmuş gıdalar gibi ürünler sunan ve özellikle Avrupa'yı hedefleyen sektörlerin önünü ise kısa teslim süresiyle minivan taşımacılığı açıyor" diye konuştu.

PANDEMİDE AVRUPA'YA YAPILAN MASKE TESLİMATI GÖZLERİ ÜZERİNE ÇEVİRDİ

Minivan taşımacılığından önce hızlı teslimat isteyen mu¨şteriler için uçak, tır gibi lojistik sistemlerin yetersiz kaldığını söyleyen Alper Par, "Uçakla yu¨k taşımak hızlı olsa da yu¨ku¨ havaalanına bırakıp havaalanından almak, ek lojistik su¨reçleri gerektiriyor. Tırda ise ürünler kapıdan alınıp kapıya teslim edilebiliyor fakat yu¨ku¨n gitmesi 10-12 gu¨nu¨ bulabiliyor. Özellikle Avrupa'ya 1-2 gu¨n içinde maske teslimatlarının yapıldığı pandeminin ilk dönemlerinde ön plana çıkan minivan ekspres ise e-ticaretin yaygınlaşması ve küreselleşmenin hızlanmasıyla giderek daha fazla önem kazanıyor. Ayrıca hava ve deniz taşımacılığının yanı sıra tıra göre de çok daha hızlı ve ekonomik olduğundan her ölçekteki ticari yapı için avantajlı hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"TU¨M AVRUPA'YA EN FAZLA 72 SAAT İÇİNDE TESLİMAT YAPMAK MÜMKÜN"

Kurucu ortağı olduğu Naklico'nun bir pazar yeri olarak konumlandığını ve minivan sahipleri ile yurt dışına yu¨k göndermek isteyen şirketleri buluşturduğunu belirten Alper Par, verdikleri hizmetleri ise şöyle aktardı:

"Portföyu¨müzde yu¨zlerce minivan araç sahibi bulunuyor. Böylece şirketler yu¨klerini en uygun fiyata götu¨recek araç sahiplerini kolaylıkla bulabiliyor. Naklico olarak sunduğumuz minivan taşımacılığı hizmeti ile Slovenya, İtalya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Almanya, Hollanda, Belçika, Slovakya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın her köşesine 48, maksimum 72 saat içinde teslimat yapıyoruz. Üru¨nu¨n tu¨ru¨ne göre tenteli veya panelvan şeklinde minivan araçlar tahsis ediyor, deneyimli ve çözu¨m odaklı operasyon ekibimizle de müşterilerimize 7-24 bilgi veriyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı