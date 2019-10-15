Minin Duru'ya 'Kemerin Ses Getirsin' videosu ödül kazandırdı

15.10.2019 16:15

Tokat'ta 6 yaşındaki Duru Beyzanur İçmez, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Hayatı Korumak için Senin de Kemerin Ses Getirsin' yarışmasına katıldığı video ile ödül kazandı.



Tokat Valisi Ozan Balcı, İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının azaltılması, trafik güvenliği konusunda farkındalığı oluşturulması amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen "Kemerin Ses Getirsin" isimli trafik güvenliği yarışmasına katıldığı video ile ödül almaya hak kazanan Duru Beyzanur İçmez'i makamında kabul etti. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt'un da hazır bulunduğu programda Vali Balcı, ödül almaya hak kazanan Duru'yu tebrik etti. Vali Balcı, anne ve babaların trafikte duyarlılıklarını sağlamak için düzenlenen yarışmanın oldukça ses getirdiğini ifade ederek, "Duru'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması, yaya öncelikli trafik, kemerini tak ses getirsin gibi projelere kendi büyük yüreğiyle katkı sağladı ve güzel bir video çekti. Yapılan değerlendirmede proje kapsamında videosu ödüle layık görüldü. İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği scooter ödülünü Duru Beyzanur'a vermek için bir araya geldik. Aslında Duru şahsında tüm çocuklarımıza vermiş olduk. Çocuklar kırmızı düdük uygulaması ile trafikte anne babalarını kurallara uyması konusunda uyarsınlar ve emniyet kemerlerini mutlaka taksınlar" dedi.



Ödülü Vali Valcı'dan alan Duru ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Bu video benim aklıma geldi, kendi arabamı kullandım. Emniyet kemerini takmalıyız, takmaz isek başımıza kaza gelebilir" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA