Minin çocuğun hareketi gönülleri fethetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çöpe atılan civcivlere, 7 yaşındaki Yunus Emre Kır sahip çıktı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çöpe atılan civcivlere, 7 yaşındaki Yunus Emre Kır sahip çıktı.

Fatsa ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde çöp konteynerine kimliği belirsiz kişi tarafından 3 adet civciv atıldı. Çöp konteynerinin yanından geçtiği esnada civcivlerin seslerini duyan 7 yaşındaki Yunus Emre Kır, konteynerin içerisinde girerek, civcivleri kurtardı. Minik civcivleri sahiplenerek, onları besleyen minik Yunus Emre, görenleri hem duygulandırdı hem de örnek oldu.

Kır, civcivleri besleyeceğini ve onları o durumda görünce üzüldüğünü söyledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı