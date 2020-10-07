Minimal Giyimde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Minimal Giyimde Nelere Dikkat Etmeliyiz? Minimal Giyimde Nelere Dikkat Etmeliyiz? Minimal giyim denildiğinde aklımıza neler geliyor? Öncelikle bunu anlamalı ve beynimize bunu açıklamalıyız. Minimal giyim gerçekten minik giyinmek demek midir? Yoksa küçük ve sade parçalarla şıklığı yakalamak mıdır? Bugün bunu tartışıyor olacağız.

Minimal giyim geçmişi oldukça eskilere dayanan bir tarz sadece, sade giyim olarakta geçen bu tarz aslında hayatımızın her yerinde bizimle. Ev dekorasyonundan, giyim kuşama; makyaj tarzınızdan aksesuar seçiminize kadar minimal yani sadeliği benimsemek aslen çok kolay.

MİNİMAL GİYİM TARZI NEDİR?

Minimal giyim tarzı kabaca bir tabir ile sade ama şıklık çizgisinden de ödün vermemek demektir. Bu giyim şeklini ve yaşam tarzını hayatınızın her yerine uygulamak çok kolay. Sade olmanın şıklığını ve zarafetini anlamak her şeyin başlangıcı aslında. Bu anlaşıldığında nasıl ferah ve şık kombinler yaptığınızı görünce sizde şaşıracaksınız.

MİNİMAL AKSESUAR ANLAYIŞI NEDİR?

Minimal giyim de en önemli noktalardan birisi de aksesuarlardır. Minimal giyim denildi diye aksesuarların küçük olması gerektiği kanısına kapılmayın. Sadece zarafetin şıklığından bahsediyoruz. Seçeceğiniz bir kolye, takacağınız bir yüzük ya da bir şalınız.. İlk düşünmeniz gereken şey bu benim şıklığım gölge düşürür mü? Ya da bu ince detay beni daha da zevk sahibi bir kadın olarak mı gösterir? Bunların hepsi oldukça mühim ayrıntıların olarak karşımıza çıkıyor. Renk uyumu bu noktada oldukça önemli. Minimal giyiniyorum kisvesi altında illa soft renkler tercih etmenize gerek yok. Bu çok ciddi bir yanılgı. Çünkü çarpıcı renkler kullanarakta minimal şıklığı yakalamak oldukça kolay. Sadece bu noktada uyuma dikkat etmek gerekir. Unutmayın uyum her şeydir.

TESETTÜR GİYİMDE MİNİMAL MODASI

Minimal olmak her kadının stilinde anahtar olmalı. Özellikle muhafazakar giyimi kendine çizgi edinmiş kadınlarda şal ferace uzun sweat gibi zaten büyük parçalar kullanılırken bir de abartıya kaçan bir giyim tarzı eklemek sizi maalesef avam bir görüntüye sürükleyebilir. Bunun için yapmanız gereken çok basit. Şal ve üst giyim seçeneklerinizide kendinize belli bir stil oturtmak ve elden geldiğinde bu stilden ilerlemek. Abartıya açılmamış bir saç rengi, yine fazla abartılmamış bir kaban sizi oldukça şık ve elegant gösterecektir.