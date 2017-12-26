Miniklerin Yeni Yıl Hediyesi Başkan Türkyılmaz'dan 

Öğrencilere tek tek hediyeler veren Başkan Türkyılmaz, Mudanya'nın gülen yüzlerine umut dolu bir yıl diledi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Başkan Yardımcısı Akın Poroy ile birlikte Agah Bursalı Kreşi'nde minik öğrencilerin yılbaşı etkinliğine katıldı. Mudanya Belediyesi'ne ait kreşte öğrencilere çeşitli hediyeler vererek yüzleri güldüren Başkan Türkyılmaz, Mudanya'nın gülen yüzlerine umut dolu bir yıl diledi. Minik öğrencileri tek tek öperek sohbet eden Başkan Türkyılmaz, "Yeni yıl, yeni umutlarla gelir. Mudanyalı yavrularımın ve dünyanın bütün çocuklarının 2018 yılını barış ve kardeşlik içinde yaşamasını umut ediyorum. Yavrularımızı sevindirdik onlara hediyelerini verdik. Umuyoruz ki bu sevinç ülkenin dört bir yanında devam eder. Tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.