Miniklerin yardımlarını AFAD depremzedelere ulaştırıyor

02.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:32

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğünde ki depremin ardından miniklerin gönderdiği yardımları AFAD Erzurum personelleri depremzedelere ulaştırıyor.



Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğünde ki depremin ardından bölgeye Türkiye'nin her yerinden yardım gönderiliyor. Ankara'dan Defne Can ve Kübra Can kardeşlerin gönderdiği yardımları deprem bölgesinde ilk günden beri bulunan AFAD Erzurum personelleri depremzede miniklere ulaştırdı.



Defne ve Kübra kardeşler gönderdikleri yardım kolilerinin yanına birde mektup yazdı. Mektubu okuyan AFAD personelleri kardeşleri arayarak teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA