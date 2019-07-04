Miniklerin umudu oldular

VAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 yıl önce faaliyete geçen, 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası', bugüne kadar ailesinin maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 2 bin çocuğa ulaştı. Birçok kişinin desteği ile 0-18 yaş arası hastanede yatan ve maddi durumu kötü olan çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayan mağazanın destekçileri arasında şarkıcı Sertaç Ortaç ve kardeşleri de bulunuyor.

Van ve çevresindeki birçok kente sağlık hizmeti veren bölgenin sağlık üssü olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının desteği ile 2 yıl önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' açıldı. Hastaneye tedavi olmaya gelen, ama maddi durumu kötü olan ailelerin çocukları ve yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan proje kapsamında bağışçılar tarafından doldurulan mağazada, bebek bezi, çocuk elbiseleri, oyuncaklar, çocuk bakım ürünleri olmak üzere çok sayıda temel ihtiyaç malzemesi bulunuyor. Hastaneye gelip doğum yapan veya maddi durumu kötü olduğu çocuklarının bazı ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere hizmet veren mağaza, 2 yılda ailelerinin maddi durumu kötü olan 2 bin çocuğa ulaştı. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yaklaşık 2 yıl önce sağlık çalışanlarının başlattığı bu projenin tamamen gönüllük esasına dayandığını, yardımseverlerin 0-18 yaş çocukların temel ihtiyaçlarını karşılanması düşüncesiyle oluşturulduğunu söyledi. Başhekim ;Doç. Dr. Çelik, projenin hayata geçirilmesi ile birlikte hastanede uygun bir mekanda bu mağazanın açıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Buraya gelen çocukların ihtiyaçlarını karşılayıp, onları sevindirmek için bu proje hayata geçirildi. Proje, yaklaşık 2 yılda inanılmaz sempati topladı. Birçok çocuğumuza yardım etmiş olduk. Hem buraya bağış yapanlar, hem de buraya gelen aileler de bu durumdan çok memnun kalıyor. Maddi durumu kötü olan ailelerin ulaşamadıkları malzemeleri kendilerine verilince çok mutlu oluyorlar. Bu, insanlar arasında da bir bağ kuruyor. Bu yardımlaşma mantığını toplum arasında daha da güçlendiriyor. Buraya bağış yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya yaptıkları bağışların her biri çocuklarımızın yüreğine dokunuyor, onları mutlu ediyor. İster bir giyim, isterse bir kitap veya başka yardımlar, çocuklar için çok önemli. Burada bu malzemelerin yanı sıra 18 adet tekerlekli sandalye de dağıttık. Biz bağış yapmak isteyenleri her zaman bekliyoruz."

MAĞAZAYI İLK SERDAR ORTAÇ VE KARDEŞİ DONATTI

Hastane içinde faaliyet gösteren Minik Hayaller Çocuk Mağazası'na sağlık çalışanlarının yanı sıra birçok kişi bağış yapıyor. Bağış için para kabul edilmiyor. Bağışta bulunmak isteyenler, mağazada eksik olan bebek bezi, çocuk elbiseleri, oyuncaklar, çocuk bakım ürünleri, kitap, battaniye olmak üzere çok sayıda malzemeyi bağış olarak yapabiliyor. Ama mağazanın en büyük destekçisi Pop Sanatçısı Serdar Ortaç ve kardeşleri oldu. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte mağazanın ihtiyacı olan bütün malzemeleri bağış yapan Ortaç kardeşler, desteklerini de hiç eksik etmiyor.

BAĞIŞLAR UMUDUMUZU ARTTIRDI

Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayanlardan biri olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya, hastaneye 2 yıl önce atandığını belirterek, "Vanlıyım ve bu hastaneye atandığım gün 'Acaba hekimlik dışında da neler yapabilirim?' diye düşündüğümde, özellikle hastaneye yatan ve ihtiyaç sahibi çocuklar için böyle bir proje yapalım dedik. Projeye başladığımızda bağışçı konusunda biraz zorlandık. Daha sonra bazı ünlü isimler Serdar Ortaç, kardeşi Sertaç Ortaç ve yurt dışından bazı bağışçılar yardım etti. Mağazanın ilk donatan Ortaç kardeşler oldu. ve halen yardımlarını sürdürüyorlar. Onların bağış yapması bizim umudumuzu arttırdı. Biz de yılmadan projeye devam ettik. Bağışçıların yardımları devam ederken, biz de emin bir şekilde burada ihtiyaç sahiplerine bu yardımları ulaştırmaya sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya, hastanenin anne dostu bir hastane olduğunu ve bağışlar arasında kesinlikle mama ve biberon kabul etmediklerini, anne sütüne teşvik ettiklerini de söyledi. Sarıkaya, "Bunun yerine 0-18 yaş arası bebek ve çocukların temel ihtiyaçlarının tümünü karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle yeni doğan bebeklerde bebek bezinde çok hassas davranıyoruz. Maalesef çoğu ebeveyn bunları karşılayamıyor. Oyuncak, daha erişkin çocuklar için okuma kitapları, tekerlekli sandalye dağıttık" diye konuştu. PROJE ÖDÜL ALDI

'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' projesinin çeşitli alanlarda ödüller aldığını belirten Sarıkaya, "Biz bu projeyi yaygınlaştırmak istiyoruz. ve Van'ın en büyük ilçesi olan Erciş'ten başladık. Oraya da bir şube açacağız. Onlarında tüm desteğini biz sağlayacağız. Bağış yapmak isteyenler oraya da bağışlarını ulaştırabilirler" dedi.

Kaynak: DHA

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