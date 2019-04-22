Miniklerin Tramvay Hayali Gerçek Oldu

Gaziantep'te sosyal medya aracılığıyla bugüne kadar hiç tramvaya binmediklerini dile getiren Burç İlkokulu 2'nci sınıf öğrencilerinin hayalleri gerçekleşti. Öğrencilerin sesini duyan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayallerini gerçekleştirdiği çocuklara ilk tramvay yolculuklarında eşlik etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya aracılığıyla bugüne kadar hiç tramvaya binmediklerini dile getiren Burç İlkokulu 2'nci sınıf öğrencilerinin hem hayallerini gerçekleştirdi hem de onlarla unutulmaz bir gün geçirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların yüzünü güldüren Şahin, minik öğrencilerle birlikte tramvay yolculuğu yaptı. Burç kavşağındaki duraktan tramvaya binen öğrencilere Masal Parkı'ndaki Mutlu Kafe'de ikramlar yapıldı. Hayallerine kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, Masal Parkı'nda çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Tramvaya ilk defa binen öğrencilerden Elanur Şahin, "Tramvaya arkadaşlarımla beraber bindiğim için çok mutluyum. Hem de bizi, Başkanımız Fatma Şahin tramvaya bindirdi. Başkanımız çocukları çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. Çok iyi birisi, bütün çocukların eğlenebilmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Öğrencilerden Busenur İnce ise "23 Nisan'ı çok seviyorum. Öğretmenimiz bu bayramdan dolayı bizi tramvaya bindirmek için Antep'e getirdi. Fatma Şahin de bizi hayalimiz gerçekleştirdi bizi çok mutlu etti. Hem Atatürk'e hem Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Tramvaya bindiğimde çok sevdim arkadaşlarımla beraber bize hediye vermeleri çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Öğrencilere en güzel ders oldu

Sınıf öğretmeni Yılmaz Koca ise öğrencilerin tramvay hayali ile ilgili videoyu çektiği anları anlatarak, "Hayat Bilgisi dersinde taşıtlarla ilgili konuyu işlerken öğrencilerin tramvaya binme hayalinin olduğunu öğrendim, siz hayal edin, sizin hayallerinizi gerçeğe çevirecek bir kişinin olduğunu söyledim. Bununla ilgili öğrencilerin videosunu çektim, sosyal medya üzerinden başkanıma gönderdim. Bu isteğe karşı duyarsız kalmadılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda böylesi bir etkinlik düzenlendi, çocuklarımız çok mutlu oldular, bugünü asla unutmayacaklar" diye konuştu.

"İlk etkinliğimizle yeni döneme başladık"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilk etkinliğini miniklerle yaptıklarını aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şöyle konuştu:

"Çocukların tramvaya binmesi, ulaşımla ilgili çalışmaları görmesi, şehri görmesi çok önemli. Onların böyle bir hayali varmış, biz de yerine getirdi. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, çocuklarla ilgili çalışmaların geleceğimiz açısından önemli olduğunu gösteren bir haftayı başlatıyoruz. Türkiye'nin en genç nüfusu olan şehriyiz. 2 milyonluk şehrin 1 milyonu 18 yaş altında bulunuyor. Çocuk dostu, genç dostu bir şehir olmak için, çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte ilerleyeceğiz. Geleceği inşa etme noktasında üzerimizde büyük bir emanet ve sorumluluk var. Sosyal projeleri daha çocuk anne karnındayken başlatıyoruz. Gebe okulundan anne okuluna, çocuklarımız doğar doğmaz 'Hoşgeldin minik hemşehrim' diyoruz. Her yaş grubundaki çocukların ihtiyacına göre her türlü desteği büyükşehir olarak veriyoruz. Çocuğuyla, kadınıyla, genciyle yükselen bir Gaziantep için bu alanları daha da kuvvetlendirmemiz lazım. O yüzden uygulamalı çocuk kütüphaneleri açıyoruz. Bir taraftan belediyeyi yeniden yapılandırırken bir taraftan da fikren, zihnen ve bedenen çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığından eğitim, Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık hizmet beklemeden büyükşehir olarak çocuğu merkeze alarak, çocuklarımız için, annelerimiz için sosyal projeler üretiyoruz. İlk etkinliğimizle yeni döneme başladık. Gaziantep Hayvanat Bahçemiz, dünyanın en güzel hayvanat bahçesinde yarın çocuklarımız için tropikal kelebek bahçesini açıyoruz, Konya'dan sonra Türkiye'de kurulan ikinci kelebek bahçesi olacak."

Programın ardından veliler ve öğretmenler, Başkan Şahin'e hem bu imkanı sağladığı için hem de başarılı çalışmalarından dolayı hediye takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA